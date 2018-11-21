竹縣鋁製品工廠惡火冒濃煙 1人下肢燒燙傷送醫

新竹縣新豐鄉瑞興村一間坐落在田間的鋁製品工廠，今天下午1點多發生熊熊大火，現場一名民眾腹部及下肢燒燙傷，送醫急救中。（記者廖雪茹翻攝）

2018-11-21 16:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉瑞興村一間坐落在田間的鋁製品工廠，今天下午1點多竄起熊熊大火，消防局勤務指揮中心獲報趕往搶救，但惡火越燒越大，升起黑色濃煙，目前仍全力搶救中；消防局表示，現場一名民眾腹部及下肢燒燙傷，意識清楚，已由救護車送醫急救。

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