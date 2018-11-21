「不做愛不給妳開店」 中校扮警白嫖按摩女遭訴

2018-11-21 16:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕陸軍六軍團指揮部中校李姓參謀官（在押）涉嫌持假冒警察證件，以臨檢為由至養生館按摩館，恫嚇越南籍女按摩師「不跟我做愛，就不給妳開店」，性侵越南女得逞，事後李男沒付按摩錢，僅掏了1千元買店內販售的越南咖啡，新北地檢署今依涉犯強制性交等罪將李男起訴。案發後李男已被停職。

起訴指出，今年3月8日，李男以1500元價格跟新北市中和秀山地區一家養生館預約按摩，一進包廂，李男就佯稱：「我是警察，來調查妳有沒有做壞事？」並不懷好意地追問越南籍女按摩師：「聽說妳有在做全套性交易？」越南女回稱：「沒有」，李男便亮出偽造警察證，嗆聲：「我是警察，妳小心一點」、「如果不幫我按摩，就不給妳開店」，並要求查看越南女身分證，越南女不想惹事，心不甘情不願幫李男按摩。未料越南女幫李男按摩大腿時，李男卻獸性大發，將越南女壓制按摩床上，強脫越南女衣褲，恫稱「如果不跟我做愛，就不給妳開店」，越南女因心生畏懼，未於第一時間報案。

直到檢警偵辦一起妨害風化案件，這名越南籍按摩女以證人身分出庭時，才說出這段不堪過往，檢方因此分案偵辦，檢警今年8月將他拘提到案。

檢警調查，在性侵越南女前，李男也曾以同樣手法至新北市永和區一間工作室預約按摩，並威脅黃姓按摩女：「不拿出身分證就要抓妳去警察局」，持手機翻拍黃女身分證。

庭訊時，李男坦承前年1月拾獲友人遺失的警察證，否認出示過變造警察證給他人看過，也無冒用警察身分，辯稱只是為收藏紀念；並否認對越南女性侵，表示兩人是合意談好做半套。

但李男卻拒絕測謊，越南女則通過測謊，檢方因此不採信李男辯詞，今依侵占、偽造文書、強制性交等罪將他起訴。

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