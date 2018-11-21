父被控猥褻女兒 指述不合常理判無罪

新北地院。（記者王定傳攝）

2018-11-21 15:50

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名父親阿明被控趁16歲女兒小美（均為化名）在房間睡覺時，2度撫摸她胸部及下體，但她在審理時拒絕作證，加上她證詞有部分不和常理之處，又無其他具體證據補強她的指控，新北地院合議庭審理後判決阿明無罪，可上訴。

阿明被控於去年10月16日及隔日凌晨，2度猥褻女兒，後來小美透過LINE聯繫好友，由好友報警處理，檢方認為他觸犯成年人故意對於少年乘機猥褻罪嫌，將阿明起訴。

阿明否認犯行，小美在審理時也拒絕作證，合議庭調查，小美部分指述內容不合常理，例如，若阿明有在16日凌晨猥褻女兒，小美卻又於隔日繼續與父同房？

等等。

合議庭認為，小美已於審理時拒絕證言，先前證述應無證據能力，縱然具有證據能力，但證詞有上述不合常理之處，其他證人對於小美案發時、後反應證詞、LINE對話，也不足以補強小美指述憑信性，因此判決無罪。

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