屏東也抓到了！ 警調破獲高雄市長地下賭盤

2018-11-21 15:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕高雄市長選情熱，地下賭盤甚囂塵上，警檢全台強力掃蕩，屏東內埔鄉1處茶館傳出遭警方搜索，現場被查扣50萬元現金及相關證物，被稱為「軍師」的馮姓組頭，向警方坦承收取高雄市長選舉賭盤，今天上午被警方依妨害投票正確、賭博等罪嫌移送地檢偵辦。

遭查獲的茶行今天一早大門深鎖，午後則有民眾出入，茶行中的傳真機、電腦、六合彩手冊、簽單、倍數表及現金50萬等證物，均被警檢查扣。

據了解，內埔鄉茶行的PK盤，賭客分兩邊各自下注，不管哪邊輸贏，都要付約5%的「水錢（佣金、手續費）」給馮姓組頭。

地方人士透露，該地下賭盤在內埔鄉行之有年，除了六合彩簽賭，每到選舉更會出現不同的選舉賭盤玩法，這次相較於隔壁鄰居（高雄），屏東的選情較冷，而高雄市長賭盤賠率1：1，這樣的PK戰吸引許多看熱鬧的人跟著下注，昨晚傳出警方持搜索票直搗簽賭站消息，大家不覺得意外。

馮姓組頭今天被警方依妨害投票正確、賭博等罪嫌移送，警檢也持續擴大追查涉及選舉賭盤的相關嫌犯。

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