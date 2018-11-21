開泓法師持毒10萬交保 當下房內查出有其他男人

2018-11-21 15:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕被視為佛教明日之星、曾任中國佛教會青年會秘書長的開泓法師，本名謝仁豪，被踢爆染毒、還搞男男性交等違反法律、佛門戒律的荒唐行徑，影像畫面流出，不僅震撼佛教界，也引警方關注，刑事局中部打擊犯罪中心昨天前往他住的苗栗縣頭份市崇佛寺搜索，當場查獲安非他命毒品19公克及其他男人，訊後依毒品罪嫌送辦，苗栗地檢署今天中午裁定10萬元交保。

苗檢昨天指揮中打於昨天前往搜索崇佛寺，警方表明來意，竟有4名出家人阻擋，還故意叫嚷示警，讓開泓伺機躲到另一廂房，但廂房門反鎖，警方要求開門，並僵持一段時間，才由陳姓男子開門。

警方入內，見正在滑手機的開泓神情錯愕，並在廂房衣櫥內查獲安非他命毒品19公克、吸食器、壯陽藥與肛門鬆弛劑等淫穢物品，也找到儲存性愛影片的兩支各32Ｇ的隨身碟。

因警方在房內查獲安非他命毒品，而當下僅有開泓及陳姓男子2人在房內，依涉嫌毒品罪嫌現行犯，將2人帶回偵訊。

警方今天上午依違反毒品危害防制條例移送地檢署，開泓坦承持有和吸食毒品，過去也曾有毒品前科，檢方偵訊後中午裁定以10萬元交保。另一名陳姓男子則請回。

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