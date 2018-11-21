車手領款熱點 板橋大遠百ATM近1年來遭領265起

2018-11-21 15:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕台南蔡姓男子加入詐團，受上線調度北上到新北市板橋，來到板橋大遠百B1的ATM領取贓款，海山警分局偵查隊幹員發現異常提領，從背影認出疑是詐騙集團車手，幹員在旁埋伏，確認蔡嫌多次變換提款卡領取贓款，幹員上前盤查，果然查出9萬現金與11張提款卡；警方統計，大遠百因人潮眾多、提款機充足，成為詐騙車手領款熱點，近1年來共被領走265起贓款，警方則以斬手專案，嚴陣以待。

海山警分局偵查隊表示，29歲蔡姓車手19日接到詐騙集團指派，從台南搭客運北上板橋，到站後來到地下室地下室ATM提領贓款，蔡嫌以為該處民眾頻繁出入，較能掩人耳目，不知該處早被警方列為提領贓款熱點，

蔡嫌領取贓款後，埋伏的幹員上前盤查，從他身上起出9萬贓款、11張提款卡。

蔡姓車手供稱，因做小生意失敗，積欠地下錢莊債款，不得已幹起車手提領贓款，也聽從上線交待，19日上午搭乘客運北上到新北板橋，辯稱上班第一天就被逮，但警方掌握蔡嫌之前犯案影像，從背影就認出是他，戳破他的謊言，蔡嫌也吃上詐欺官司。

海山分局偵查隊長陳嘉鵬說，大遠百因臨近3鐵共構的板橋車站，交通便利，旅客眾多，因設有多台提款機，淪為詐騙車手提領熱點，據警方統計，今年1月1日至今，大遠百內的ATM遭詐騙車手領取詐騙款多達265起，警方雖忙於選舉維安，仍兼顧打詐斬手，針對轄區詐騙車手提領熱點，設下巡邏與埋伏員警，守護民眾財產安全。

警方說，目前針對防詐斬手專案，除定時編排制服員警加強巡邏、守望，也編排便衣員警不定時預防犯罪宣導或埋伏等方式，加強盤查可疑提款車手，目前也針對ATM、超商、銀行等金融機構加強勤務部署，加強查緝、防制詐欺集團成員犯案，更提醒民眾不要被詐團利用。

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