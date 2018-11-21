李宗瑞被控迷姦偷拍 再判賠7女1525萬元定讞

最高法院針對另7名女子的求償案，駁回上訴，維持二審李宗瑞應賠7女共1525萬元定讞。（資料照）

2018-11-21 15:53

首次上稿15:30

更新時間15:53

〔記者張文川／台北報導〕「淫魔富少」李宗瑞被控迷姦14名女子及偷拍，一罪一罰各被判刑20年、39年2月定讞，已入獄服刑；民事求償部分，先前已判李應賠4女性860萬元確定，最高法院今針對另7名女子的求償案，駁回上訴，維持二審認定，李宗瑞應賠7女各175萬元至255萬元不等，共應賠償1525萬元定讞。

李宗瑞共賠11女2385萬元 史上性侵最高賠償金

加上先前4女，李宗瑞已被判共應賠償11女2385萬元，成為史上應賠償金額最高的性侵犯。

富少李宗瑞被控性侵、偷拍女模、女性友人等20多人，其中性侵、偷拍5名女子被判刑20年定讞，已入監服刑，李另涉對9名女子犯乘機性交等罪，二審被判39年2月定讞，法院尚未合併定應執行刑，有期徒刑合併上限是30年，亦即李宗瑞最久只會被關30年。

這次民事定讞的被害人包括代號C1、C9、F、H、C8、C5、C2等7女，其中，F女求償1000萬、獲判賠230萬，她在二審時向法官泣訴，她是李宗瑞的多年好友，經常聚會，7年前在夜店狂歡後，利用她酒醉帶到他的住處將她性侵，並竊錄她的私密處。

據指出，李宗瑞共被18名被害女子索賠，至今已定讞的有11女，另有多名女子私下與李以數十萬元不等金額和解撤告。

對此7女的判決，二審認定李宗瑞在他的雲頂大樓住處，違反被害人的意願強制性交，或趁酒醉時乘機性交，侵害貞操權；且未經同意即錄影照相，竊錄她們的非公開活動及身體隱私部位，侵害隱私權，情節重大，應各自賠償非財產上損害賠償。

李宗瑞上訴最高法院，抗辯指出，被害人當時精神狀況並非精神、身體障礙、心智缺陷，不是不知抗拒。

但最高院指出，二審認定李宗瑞違反意願性侵或乘機性交，並依職權酌定賠償金額，李宗瑞的上訴理由只是在指摘二審的事實認定、斟酌金額不當，並未指出二審判決有何違背法令之處，不符上訴三審的法定理由，上訴不合法，因此駁回上訴確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/