基市議員涉賄遭搜索 候選人50萬交保、樁腳羈押

2018-11-21 15:24

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕九合一選舉將於周六投開票。基隆檢警調查獲，基隆市七堵區吳姓市議員候選人，涉嫌以免費餐宴與以每票1千元期約選民投票給他，當選後再交付。基隆地檢署複訊後，諭知吳50萬元交保，他的女樁腳江淑嬌則遭收押禁見。

基隆地檢署日前接獲情資檢舉指，七堵區某吳姓市議員候選人藉招待里民免費餐宴及現金賄選。

主任檢察官侯靜雯昨指揮基隆市調查站、基隆市刑警大隊與三分局偵查隊，兵分多路拂曉出擊，搜索吳的住處與競選服務處，扣得平板電腦等物，傳喚80餘名選民及女樁腳江淑嬌訊問。

檢方發布新聞指出，吳姓候選人今年11月間，透過女樁腳江淑嬌以每票1000 元代價向黃姓等選民期約賄選，未免遭檢警查緝約定選後再交付賄款。

另於10月間，透過沈姓、忻姓男樁腳，在七堵百福社區舉辦免費餐會，席開一桌5000元餐費的宴席，邀請陳姓等數10 位里民參加，每位出席餐會的里民享有500元不正利益。

檢調查出，吳於免費招待里民餐宴期間，親自到場請求支持。

檢察官複訊後認定候選人違反選舉罷免法行賄罪，諭知他50萬元，他的女樁腳江淑嬌則以有串證之虞，向法院聲押獲准，其餘沈姓、忻姓樁腳分別以3萬與2萬元交保。

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