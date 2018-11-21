熱心攤商發現竊賊 錄影存證再逮人 報警送辦

攤商老闆用手機拍下張女行竊時的畫面。（翻攝自臉書汐止集團）

2018-11-21 15:10

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區中正老街菜市場一名熱心的廖姓攤商今日上午10時許發現，一名張姓女子準備動手行竊，先在對面拍下她的行徑，見劉姓被害人的皮包被偷走時，立刻向前將張女攔下，報警處理。警方迅速到場，將人帶回偵辦。張女向警方承認犯行，警訊後依竊盜罪嫌將張女移送士林地檢署法辦。

警方調查，46歲張姓女竊嫌是一名慣竊犯，在台北市犯下多起竊盜案件，21日上午10時許，到菜市場內尋找下手目標。張女發現63歲劉姓被女被害人在154號攤位前，專心挑選衣物，趁隙靠近，右手假意挑商品，左手則偷偷地將劉女的小包包，放進自己的側背包內，過程全被對面143號熱心的廖姓攤商目擊並拍下。張女得手後準備離去時，廖姓老闆即刻向前將人攔下，雙方一度發生爭執，附近的熱心民眾立刻通報110請警方到場抓人。

警方到場後將張女帶回派出所，並在她的包包內，找到贓物，裡面還有劉女的手機、證件及現金，而熱心攤商也提供拍攝到的影像，供警方佐證；張女自知難逃法網，加上偷竊過程都被拍下，只好向警方乖乖承認犯行。

有網友將影片po上網，呼籲大家小心逛街時注意小偷，下方引來一堆網友留言叫好，誇廖姓老闆超有正義感，也謝謝警方迅速趕到現場抓賊。

喜歡這則新聞嗎？還想看更多，歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/