可疑男夜闖北市選委會 恐嚇保全被逮

2018-11-21 15:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市51歲顏姓男子昨晚潛入台北市選舉委員會，不顧一樓保全攔阻，強行搭電梯要到9樓拿「選舉公報」，樓上保全給他1份後，他又大鬧要求「我要4份」，還涉恐嚇保全「等下給你好看」，警方據報前往處理，由於保全堅持提告，警方將他依侵入住居、恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

信義警分局昨晚10時獲報，有身分不詳男子欲強行闖入設於信義區行政中心大樓的台北市選舉委員會，立刻派員到場，由於該男不願配合身分查證，還對保全人員言詞恐嚇，警方將他帶回派出所釐清案情。

由於該男拒不出示證件，警方費了一番功夫，才查出他是51歲顏男，保全指控，當時正值下班時間，顏男從半開的鐵捲門下面鑽進來，保全要他登記，他竟不理會，除出手推拉，還涉出言恐嚇後強行上樓。

由於該處明天凌晨將要存放全台北市的選票在此，事涉敏感，警方立刻清查動機，警詢時顏男稱拿選舉公報是為了「做選舉研究」，否認有不法，惟保全指證歷歷，詢後仍依侵入住居、恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，該男去年6月曾在新北市泰山一帶，因拒絕出示證件，還涉攻擊泰山分駐所長遭判刑拘役，警方仍在清查他的動機，釐清是否有其他目的。

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