高院舉辦法律座談會 討論95項爭議法律見解

2018-11-21 15:11

〔記者張文川／台北報導〕高等法院今起接連3天，邀集各級法院與檢方、律師、學者代表，舉辦一年一度的各級法院刑事、民事法律座談會，為讓法官裁判時，討論95項爭議法律問題的一致解決方法，司法院長許宗力致詞指出，會議最主要的2個意義是：統一法律見解、提升裁判品質。

許宗力表示，在審判獨立下，相同的法律條文常出現不同的結果，民眾心理難免難以釋疑，司法應有「可預測性」，勿因不同的法官就有不同的見解，才能落實憲法的平等權，「認事用法」是審判核心，司法行政、法官評鑑、監察權行使，都不能侵犯法官的獨立審判，但司法權也需要提升裁判品質，且具有可究責性。

這次民、刑事法律座談會邀10多名各級法院民事、刑事審判長、法官、高檢署、學者、律師代表參與討論，以3天時間討論35則實務上爭議難解的民事類提案、刑事類36則、民事執行類24則，討論出的具體解決方法，將提供做為重要參考。

95個議題中，刑事類包括：藥頭開自己的跑車去交易毒品，該不該沒收超跑？地下錢莊借出的本金、利息，是否都應沒收？網路聊天室網頁已跳出「限制級警告」訊息，用戶仍在聊天室張貼援交訊息，是否犯罪？被告是否可針對犯罪所得金額提起再審？裁定偵查中裁定強制處分的法官，其配偶是否應迴避起訴後審理此案？檢察官聲請扣押獲淮的被告土地，債權人聲請法拍，得標者是否可以聲請解除檢察官的禁止處分？

民事類則有，勞工未依照雇主的規定請假，是否構成「無正當理由」曠職？雇主可否不經預告即終止勞動契約？公寓大廈的新住戶能否主張，建商與原住戶間因情事變更，而向法院聲請變更分管協議？法院強制執行時，債務人可否主張先扣除未成年子女的扶養費？

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