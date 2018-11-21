福海宮躺著也中槍！轎車撞牌樓4死 負責人挨告

2018-11-21 14:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年6月間，4名青年男女開車夜遊，來到彰化縣芳苑鄉福海宮芳漢路牌樓前，失控撞上右側牌樓起火，造成車內4人死亡，事後死者家屬對宮方提告，認為福海宮在路口違法牌樓，才會造成重大車禍，因此對林姓主委提告過失致死，該案經檢方偵查，認定該車禍與車輛的反常駕駛有關，因此對林姓主委不予起訴。

寺方在案發後挨告，有信徒感歎「世風日下，躺著也中槍」，如今獲不起訴林姓主委如釋重負，對於此案，今天他願多談。

這起車禍死亡的4人是詹姓駕駛（22歲，彰化溪州人），其女友潘女（26歲，台中市人），還有家住桃園，販賣流行服飾的余女（22歲），還有家住嘉義縣，經常宅在家裡的林男（20歲）。

4人要夜遊，家人全不知曉，待接到電話來彰化，只見冰冷的遺體和燒黑的焦屍。

臉書揪團夜遊的是詹男，他開的是爸爸的車子，6月20日晚間8點，在臉書發文「好無聊，今晚誰要跟我夜遊」，潘姓女友立即答「我要」，余女（22歲）和林男分從桃園、嘉義赴會。21凌晨2點22分車子開到芳苑鄉芳漢路不偏不倚，毫無煞車，撞上福海宮牌樓的右門柱，一場臨時起意的夜遊，瞬間奪走4名青春男女的性命。

除詹姓駕駛外，3名乘客的家屬對福海宮的林姓主委提告，他們認為，宮方違法在台17線和芳漢路交岔口設置牌樓才造成重大車禍。

但檢察官偵查後認為，牌樓並未位於路面，圖柱亦未佔用到柏油道路，圓柱前方也有引路石，車子是撞上路面行駛以外的障礙物，尚難認定福海宮與這次車禍有關，因此對負責人予以不起訴處分。

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