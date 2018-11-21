越南籍勞工持刀刺死同鄉 判刑15年定讞

2018-11-21 14:18

〔記者張文川／台北報導〕蘇姓越南籍外勞去年6月與友人，到新北市新莊區的小吃店消費，上廁所時與同鄉的逃逸外勞裴進勇發生口角，2人雖一度握手言和，但裴男竟又突然持水果刀衝進包廂見人就砍，蘇男的朋友范阮長無辜中刀慘死，蘇男及另名范姓外勞也被砍傷；一審將裴男判刑16年半，二審今年8月改判15年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，21歲裴進勇，與表哥裴文芳、友人阮成達3人，都是來台打工的逃逸越籍外勞，去年6月18日下午，3人到新莊民安西路的小吃店消費，裴男與表哥上廁所時，和蘇男發生口角衝突，因有人勸說：「大家都是同鄉人」雙方握手言和。

裴文芳擔心被對方尋仇，出去買5把水果刀防身，他的女友發現後要求幫他保管，裴進勇趁她不注意時，偷藏一把刀插在腰際，趁表哥到櫃枱結帳時，闖進隔壁包廂，逢人就砍，離包廂門口最近的范阮長心臟中刀，被刺死亡，蘇、范2人負傷追出試圖反擊，裴文芳為幫表弟脫困，揮舞刀械阻止對方靠近。

裴男、表哥與一同闖進包廂但沒出手的阮成達，均被依殺人罪嫌起訴，一審依據監視器畫面、解剖報告等證據，認定裴進勇構成殺人、殺人未遂罪，判刑16年半，裴文芳、阮成達因無法證明有犯意聯絡與殺人犯行，獲判無罪。

二審高院認為，裴進勇殺害范男時有殺人的間接故意，殺傷蘇、范2人的動機則是急於逃離現場，為避免被追逐，才持刀劃刺2人，用意並非致人於死，不構成殺人未遂，因此改輕判15年，執行完畢後驅逐出境；裴、阮2人則仍維持無罪。

最高法院今駁回上訴，全案確定。

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