竹聯幫龍堂分子押人凌虐、砸車丟訊號彈被警方送辦

邱姓男子率眾砸毀薛姓男子親戚住家前的汽車。（記者周敏鴻翻攝）

2018-11-21 14:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕竹聯幫龍堂成員邱姓男子去年11月間涉嫌率眾毆打與他曾有糾紛的薛姓男子，並將薛男押到一處汽車旅館囚禁凌虐，後來薛男趁隙脫逃。邱男不放過薛男，今年3月間到桃園市八德區的薛男親戚住家砸車並點燃訊號彈丟入屋內，就為了逼薛男出面，警方蒐證多日，今依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌將邱男與同夥共5人送辦。

警方說，邱男（23歲）原來是竹聯幫八德捍衛隊的成員，2017年間捍衛隊瓦解，他就率同夥投靠竹聯幫龍堂，涉嫌從事暴力討債、販賣毒品、電信詐欺等，謀取不法利益。

去年11月間，邱男在桃園區一處KTV喝酒唱歌，與薛姓男子等人發生衝突，警方說，後來邱男設局「以車換車」交易，誘騙薛男出面後，由邱男指揮同夥持槍壓制薛男後，用棍棒毆打一頓，搶走薛男身上的財物後，邱男等人再綑綁薛男押到山區與新竹縣一處汽車旅館囚禁，期間不斷用鐵鎚、棍棒凌虐薛男，還好薛男趁著邱男等人不注意時，逃出汽車旅館，向民眾求助後被送醫救治，保住一命。

邱男不放過薛男，今年3月12日凌晨，他又率同夥分乘4輛車，到薛男親戚住家，持棍棒砸毀玻璃門窗與門前的自小客車，還噴灑滅火器、放鞭炮、點燃訊號彈丟入民宅，就為了逼迫薛男出面，警方經過多日蒐證，今天傳喚邱男等5人到案，訊後已依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌將他們送辦。

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