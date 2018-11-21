刑事制度研議會 擬保留「機關鑑定」制度

2018-11-21 13:44

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院日前召開「刑事程序制度研議委員會」第22次會議，討論我國鑑定制度缺失議題，委員對於頗受爭議的「機關鑑定」仍持應保留的立場，但也希望負責機關鑑定的自然人應到法院接受交互詰問，以示負責。

外界對機關鑑定頗多質疑，最大的爭點就是鑑定報告上只有機關名稱，卻沒有鑑定人的名字，無法在法庭上對報告接受交互詰問，有損當事人權益，因此，本次會議針對是否保留機關鑑定多所討論，會中多數委員認為仍有保留的價值。

委員們認為，機關鑑定實際上仍是機關內部的自然人實施鑑定或審查，再以機關名義出具書面報告，因此，自然人於鑑定後，應在書面報告具名，以示負責，以利判斷其是否具備鑑定適格；又為保障當事人的對質詰問權，鑑定人應於審判中到庭以言詞說明。

至於其他議題，如：法律問題是否透過鑑定方式，採納法律專家意見；測謊是否具有證據能力等，與會委員尚未完成共識，擬於11月30日下午的會議再行討論。

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