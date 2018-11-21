慶富老董陳慶男交保案 兩造抗告均駁回並確定

2018-11-21 13:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕慶富老董陳慶男繳不出追加5200萬元保金遭羈押後提起抗告，檢方也認為交保不妥提抗告，高雄高分院認為兩造均無理由，裁定抗告駁回，不得再抗告。

今年10月底，高雄地院考量陳慶男近78歲高齡，年老體衰，並罹患老年人常見病症，認為追加3200萬元保證金而停止羈押，但仍限制住居，每日須到復興派出所報到。

不過，高雄地檢署表示，同案被告陳慶男兒子陳偉志棄保潛逃，而陳慶男從事漁業、造船等行業，罪刑多為3年以上徒刑，有逃亡之虞，請求高雄高分院撤銷解除羈押，另做合適裁定。

2審合議庭法官指出，地院未審酌檢方起訴陳慶男貸詐63億元及併科罰金高達10億元，而僅以陳現階段資產狀況、經濟負擔能力，裁定准予僅3200萬交保，與犯罪所得與併科罰金金額相差懸殊，因而撤銷交保裁定發回。

高雄地院重新開庭後，追加保金到5200萬元，但因陳慶男籌不出錢，目前仍羈押中，但他和檢方均不服提起抗告，高雄高分院合議庭認為原審裁定認事用法，並無不當，今天下午裁定抗告均駁回並確定。換句話說，陳慶男只要籌足5200萬元，即可獲釋。

喜歡這則新聞嗎？還想看更多，歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/