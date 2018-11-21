車禍只停5秒鐘... 他趕火車卻吃上肇逃官司

2018-11-21 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子日前騎車趕赴火車站途中與另輛機車碰撞，原本幾乎沒有肇責的他，為了趕搭即將到站火車，在現場停留約5秒鐘後，認為錯不在他即離開，未料反因發生事故致人受傷未盡「在場義務」，因此吃上肇事逃逸及過失傷害官司，一次錯誤的決定可能身陷囹圄，讓楊男頻呼始料未及。

警方調查指出，18歲彭姓男子當天騎車搭載大他1歲的黃姓友人沿台中北屯區太原路往市區方向行駛，因未保持安全距離，與同向由61歲楊男騎乘的機車發生車禍，當下兩人因碰撞連人帶車雙雙倒地，造成雙手挫傷等傷勢，楊男停留現場約5秒鐘後即離開，留下兩人報案後，在現場等待警方及消防救護人員到場。

台中市第五局交通分隊警員王建智獲報到場處理，經調閱相關路口監視器並取得其他用路人的行車紀錄器影像後，本週一將楊男約談到案，發現楊男機車左側後方與彭男機車右前車體有碰撞的跡證。

楊男向警方說，當天騎車準備到太原火車站途中發生交通事故，當下雖有留下車禍處置或是趕搭火車的疑慮，但最後考量火車即將到站，且認為是對方來撞他的才決定離開，沒想到最煎熬的5秒鐘反讓自己吃上官司，令人始料未及。

分隊長李建興說，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，一定要下車關懷對方或報警處理，如有受傷要叫救護車協助救醫，如未盡「在場義務」致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，原本財損責任低的楊男，卻因肇逃行為除須承擔刑事責任還須負擔民事賠償責任，得不償失。

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