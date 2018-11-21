鳳山再傳里長候選人現金買票 涉案樁腳5萬交保

2018-11-21 12:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署再三宣導不要買票，但鳳山區仍有樁腳以每票500元，幫支持的里長候選人買票，檢方昨傳喚曾姓里長候選人與游姓樁腳等人到案後，將游姓樁腳以5萬元交保候傳。

高雄地檢署日前接獲鳳山區疑有里長賄選情資，責由主任檢察官李門騫指派檢察官鄭益雄偵辦，並於昨（20）日指揮高雄市調查處、航業調查處高雄調查站、高市鼓山、鳳山警分局等單位，至市鳳山區搜索2處，並同步以被告身分傳喚曾姓里長候選人、游姓樁腳與選民共5人。

經檢察官鄭益雄訊問後，發現游姓樁腳涉嫌於11月間，以每票新臺幣500元之代價，向選民買票，要求選民投票支持曾姓里長候選人，而到案之選民亦坦承有收到賄款，並主動繳回犯罪所得1000元，曾姓里長候選人則否認知情。

檢方認被告游姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪。

不過，游嫌於偵查中坦承犯行，檢方認無羈押之必要，當庭諭知以5萬元交保候傳；其餘被告檢方訊問後，均請回。

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