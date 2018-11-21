專偷娃娃機 店家霸氣老鷹抓小雞

2018-11-21 12:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名胡姓男子日前在鼓山區竊取無人看守的娃娃機內銅板，得手約2萬元新台幣，食髓知味，前日再度利用清晨時段上門光顧，受害店家老闆透過遠端監視系統發現竊嫌，立即驅車趕抵，霸氣將正在行竊的胡嫌由後衣領一把抓起，報警究辦。

鼓山警分局新濱派出所獲報，趕抵將胡姓嫌犯（52歲）帶回調查，發現胡嫌至少涉及10起以上的娃娃機竊案，作案範圍遍及大高雄，包括湖內、岡山、旗山、三民、新興、苓雅、鳳山等地都有他的行蹤，連代步機車也是日前回嘉義老家時，見被害車主未將鑰匙拔走，趁機發動車輛騎走。

胡嫌從嘉義騎到高雄期間，陸續在台南、高雄等地竊取他車號牌，懸掛在偷來的機車上，並將原車牌隨手丟棄，以此手法更換車牌至少偷了3面號牌。

警方並在胡嫌的機車置物箱起獲滿滿的十元銅板，清點共計19770元，胡嫌坦承是上一次在該娃娃機店竊得還沒花完的，員警還在他隨身的背包起獲這次行竊得手的650元和犯罪工具。

胡嫌坦承因為沒有工作，自今年5月份起就在大高雄地區針對娃娃機店行竊，確實的下手次數及得手金額已經記不得了，平常多在公園和網咖過夜，居無定所，但平均3〜4天錢花完了就會另尋目標行竊。全案除依竊盜罪嫌送辦，並建請檢察官對胡嫌聲請防範姓羈押，避免再有店家受害。

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