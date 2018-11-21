竹東再傳賄選 檢方呼籲候選人別以身試法

2018-11-21 12:15

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹縣竹東鎮彭姓女縣議員候選人，涉嫌透過丈夫與一名里長妻子接觸，假藉發放文宣工資費用，對鄰長進行賄選，新竹地檢署檢察官邱志平20日指揮市調站、縣警局，搜索彭女競選總部、住處，訊後諭知彭女丈夫及里長妻子各以新台幣10萬元、2萬元交保候傳。

新竹地檢署接獲情資檢舉，彭女的丈夫透過竹東鎮一名里長妻子，假藉發放文宣工資為名，以每人1千元為代價，對鄰長進行賄選，藉此尋求支持。

檢察官邱志平立刻指揮縣警局與市調站組成專案小組，蒐證分析後確認情資確實，20日拂曉搜索彭女競選總部、住處，傳訊可能涉案人包括彭女、里長、雙方配偶與鄰長共17人，經偵訊，彭女丈夫與里長妻子均坦承犯行，檢方以2人違反選罷法分別諭令10萬元、2萬元交保候傳。

新竹地檢署呼籲，候選人假藉發放文宣工資等名義，支付與社會客觀標準明顯不符的金額給有投票權人，亦為賄選，這是3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年，切勿以身試法。

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