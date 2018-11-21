男女嗜集公仔用偷的遭逮 只值150元得不償失

2018-11-21 12:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕愛收集公仔就可以用偷的？18歲賴姓男子與19歲張姓女一對年輕男女，因相中烏日區中山路上1家夾娃娃機店，便利用深夜到該店面偷公仔，店家報警，警方調監視器，發現兩人涉案重大，兩人坦承不諱，函送偵辦。

警方表示，這對年輕的男女，因相中1個公仔想要收藏，便利用深夜共騎1部機車來到烏日區中山路上1家夾娃娃機店，趁四下無人之際，賴男在機台上將供顧客自行兌換的公仔，檢視挑選自己看上的公仔後，將公仔丟在地上，再用腳踢出店外，張女則於店外將踢出的公仔檢起來放進機車置物箱內，兩人攜手合作成功竊得公仔1個，載著戰利品揚長而去。

被害人發現物品短少報警處理，烏日警方受理後積極調閱監視器，發現賴、張2嫌涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊不諱。

警方調查發現，18歲的賴嫌及19歲的張女都沒有前科，向警方表示有收集公仔的嗜好，因近期收入不穩定，沒有多餘的錢可以夾娃娃來換該公仔，就將腦筋一轉，用偷的比較快。利用深夜至烏日區中山路上1家夾娃娃機店，趁四下無人之際，偷竊自己喜歡的公仔，兩人還刻意避開店內1隻攝影機的鏡頭角度，卻被另1隻攝影機照的清清楚楚，沒多久就被警方循線查獲，只好俯首認罪，兩人為了150元的公仔，吃上官司，真是得不償失。

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