被訴詐欺 徐乃麟女密友辯：時間久遠，很多事都忘了

2018-11-21 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕藝人徐乃麟女密友董子綺，遭兩名男子指控各收了200萬餘元佣金後，卻沒賣出土地也未還錢，提告詐欺。台北地院上午再度開庭，董女依舊否認犯罪，但實際情形由於發生在2015年間、時間久遠，很多事都忘了，仍待回想並委任辯護律師後才能答辯；法官見狀告知，本案已開過多次庭，案件無法一直等待妳，要求下次再開時，董的律師必須閱好卷並表示意見。

董女庭後拒絕受訪，只對媒體丟下一句「你幹嘛一直拍」便快閃離開。

董女稍早提到，2015年時，有屬於中國的集團與「R.C.I.集團」均有意購買該塊土地，經各方確認後，「R.C.I.」出價較有誠意，因此初步同意售給「R.C.I.」，但一切都僅止於初步階段，而當年3月31日也與葉、陳兩男（均為本案原告）簽承諾書，保證土地買賣若未簽約完成，「願意賠償葉男2000萬元」、「願在400萬元範圍內賠償陳男」；不過，董也說，事發時間距今久遠，很多資料被她弄丟，仍待她回想並委任律師後才能補陳答辯狀。

輪到檢察官時，則聲請傳喚葉、陳兩原告作為證人，欲釐清董女是否假借土地買賣詐欺，同時為釐清是否有董口中的找到買主一事，也聲請傳喚董口中「熟知買賣過程的陳姓中間人」。

至於也到庭的葉、陳兩男；葉直言，「R.C.I.」是騙人的，當初根本沒聽過董女提過該集團，且董早向他保證該筆土地可成交，非她當庭所指「尚在初步討論階段」，陳則無意見。

法官最後同意傳喚證人，並要求董女庭後應盡速委任律師，否則本案至今扣除掉她首開未到，已歷經2個月，案件無法繼續拖下去，要求下月26日再開時，律師已閱卷完成且能表示意見，「不要再來跟我說還沒閱卷」。

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