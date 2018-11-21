詐欺慣犯針對計程車司機下手 他的下場是…

2018-11-21 11:28

〔記者洪定宏／高雄報導〕54歲李姓男子有多次詐欺前科紀錄，他不僅搭計程車不付帳，還趁隙偷竊司機財物，甚至開走計程車，等到油料耗盡，就棄置路邊，至少有7名司機受害；日前李男搭計程車企圖犯案過程，被員警發現攔查，因為身上有偷來的手機，員警立刻以現行犯逮捕，依竊盜罪嫌移送法辦，其他侵占、詐欺、竊盜等案件則函送法辦。

高雄警方強調，無業的李男搭上計程車後，假裝要去某目的地，讓司機四處繞行，再以通知朋友為由，請司機幫忙下車找人，然後趁隙偷竊車內財物；其中11月8日，等陳姓司機下車後，李男竟開走計程車，因油料耗盡，棄置岡山區。

由於李男居無定所，增加調查難度，但「賊星該敗」，11月19日晚間約7點半，左營分局舊城派出所副所長周振宗及警員周文彬，巡邏行經左營大路、聖公路口，赫見李男坐在計程車副駕駛座，立刻攔查。

不料，李男不僅裝無辜，除了以兄長的姓名及身分證字號謊報身分，還謊稱急著上大號，想向店家借廁所，企圖趁隙逃逸，員警立即呼叫支援，將李男帶回派出所調查。

李男坦承對計程車司機詐欺，但警方一度因為他不是現行犯，無法逮捕；此時發現李男有支手機於11月19日在楠梓區偷竊，立刻當場逮捕，將他移送法辦。

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