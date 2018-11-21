取締選舉賭盤 高警抄地下簽賭站逮12嫌、扣6百萬

高市警方掃蕩地下選舉賭盤，於三民區一處民宅抄到地下網路簽賭站，逮12犯嫌。（記者黃建華翻攝）

2018-11-21 11:08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄警調掃蕩地下選舉賭盤，今宣布偵破以蘇嫌為首的網路簽賭集團，逮捕12嫌犯，查扣現金621萬餘元，不過，蘇嫌等人僅坦承經營網路簽賭，否認從事選舉賭盤，但手機對話紀錄被發現有市長選舉讓票數等對話。全案訊後妨害投票正確及賭博等罪嫌擴大偵辦中。

鹽埕警分局日前接獲線報，指稱蘇姓男子經營網路賭博網站，並涉嫌藉此次高雄市長選舉熱潮，開設市長選舉賭盤牟利。警方獲報後，立即與高雄市調查處及新興、苓雅、三民一分局共組專案小組，並報請高雄地檢署羅水郎檢察官指揮偵辦。

經專案小組跟監，發現蘇嫌所屬簽賭集團成員，出入皆以價格高達2、3百萬之名車代步，並固定於每週一晚間至三民區繼光街之據點交收賭金予蘇嫌。

專案小組見時機成熟，19日22時許，持搜索票前往繼光街搜索，當場查獲蘇姓主嫌等12名嫌犯，並起獲贓款現金新臺幣621萬餘元、行動電話21支、筆記型電腦3台、點鈔機、監視器主機及鏡頭等贓證物。

蘇嫌等12名嫌犯均坦承，從事賭博之不法犯行，其中蘇嫌等7名嫌犯係合夥經營網路簽賭網站（北京賽車及美國職棒），另郭姓嫌犯等5人係簽賭網站之賭客。警方調查，蘇嫌自2017年10月開始經營賭博網站至今，經手之下注金額已高達1億3900多萬元，不法獲利亦有229萬左右。

針對市長選舉賭盤部分，蘇嫌等人均否認提供選舉賭盤供賭客簽賭，但專案小組人員在犯嫌持有之行動電話內，發現與他人之對話紀錄，有提及市長選舉賭盤之賠率及讓票等相關用語。全案依妨害投票正確及賭博等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並持續擴大追查涉及市長選舉賭盤之相關嫌犯。

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