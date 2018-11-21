國1彰化段5車連撞釀3傷 救護車逆向上國道搶救

國道1號彰化交流道出口匝道今天驚傳5輛車連環追撞，造成後方大塞車。（記者湯世名翻攝）

2018-11-21 10:48

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號彰化交流道出口匝道今天驚傳5輛車連環追撞事故，5輛車把南下往鹿港方向匝道整個堵住，國道南下車輛只得改道往彰化市區方向行駛，國道與平面道路交通大亂，這起事故也造成3人受傷，消防局救護人員為把握救護時機，也罕見的把救護車逆向駛入匝道，將傷患送醫治療，所幸無生命危險，事故原因已由國道警方釐清。

國道警方調查，這起車禍事故發生在今天上午8時30分許上班時間，5輛轎車、休旅車不明原因在國道1號南下199公里彰化交流道往鹿港方向出口匝道發生連環追撞，5車都受損，並把整個匝道堵住，造成其他往右側鹿港方向的車輛無法下匝道，只好取道左側往彰化市區行駛，車流也迅速回堵至國道主線。

消防局據報派員趕往現場搶救，卻因事故發生地點正好位於出口匝道上方，救護員為把握搶救時機，立即逆向駛入匝道，將許姓、林姓女子與吳姓男子簡單包紮後送秀傳醫院治療，所幸都僅手部、背部及手臂疼痛，並無生命危險。

事故發生後直到9時30分許排除，車流逐漸恢復正常，至於這起車禍事故發生原因是因未保持安全車距或其他原因，已由國道警方釐清。

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