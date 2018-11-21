女友吸毒百勸不聽 男子激動生氣又關懷求情

2018-11-21 10:47

［記者楊政郡／台中報導］女友吸毒戒不掉又被警方臨檢到，男友激動大罵「妳到底是有用沒用、幹嘛還留在身上」，而轉身又向警方求情，「有東西不代表什麼吧」、「上次這樣還不是不起訴」，激動哥又生氣、又關懷女友的心情表露無疑，35歲許女被移送法辦。

第一分局大誠分駐所警員日前執行勤務，晚間在中區臺灣大道一段，發現一名汽車駕駛開車玩手機，攔查後發現後座女乘客行徑遮掩怪異，進一步盤查後包包內有一包毒品殘渣、吸食器、玻璃球，坦承吸食毒品。

而吳姓男駕駛是許女男友，卻突然十分激動對女友大罵：「妳到底是有用沒用、幹嘛留在身上」等語。

可是眼見女友又涉案，轉頭向警方說：「有東西不代表什麼吧」、「上次這樣還不是不起訴」，試圖說服警方，但警方仍依法將駕駛及乘客依關係人、涉嫌人身分帶返所偵辦。

警方調查許女（35歲）有毒品前科，持有毒品殘渣袋重0.66公克，經初步檢驗有二級毒品安非他命陽性反應。許女坦承有吸食毒品，忘了將器具拿出包包，而吳姓駕駛並不知情，當下對於女友惡性不改、屢勸不聽才會如此激動，對，但又關懷女友，也向警方求情，訊後許女依毒品危害防制條例移送法辦。

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