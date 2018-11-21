7歲女童借手機玩 竟被「叔叔」摸下體

2018-11-21 10:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣某家神壇負責人的7歲幼女，向常到神壇幫忙的吳姓男子借手機玩，不料，遭吳男伸狼爪侵犯下體；直到一週後，女童因下體仍疼痛不舒服，才向媽媽說。吳男坦承不諱，且具中度智能障礙，經鑑定符合減刑條件；法官依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處吳男有期徒刑3年10個月。

法官調查，神壇負責人為單親爸爸，扶養一對兒女；這對小兄妹在神壇時，常向吳男借手機玩手機內的遊戲。去年12月間，甫滿7歲的被害女童，再度向吳男借手機玩，吳男見當時神壇無其他人，就把女童帶入神壇最內側的休息室內，把門上鎖，並利用女童專注玩手機遊戲時，伸狼爪侵犯女童下體，因女童的哥哥敲門才罷手。

因被害女童對性事懵懂無知，也未接受過身體自主權的防衛觀念與教育，雖被侵犯當下覺得不舒服，但沒有呼救，直到事發一週後，小兄妹與母親會面，被害女童向母親反映「下面痛痛的」，詢問才得知「叔叔用手摸她下面」，且就醫診斷後發現女童處女膜約有0.2 公分陳舊性撕裂傷，遂報警處理。

法官認為，吳男明知女童年幼而對性事無知，竟為滿足一己之性慾，利用女童借用手機並專注玩手機遊戲之機會，對女童為強制性交行為得逞，嚴重戕害女童身心健全發展，兼衡吳男沒有前科，犯後坦承犯行，且在神壇幫忙沒有收入、靠人救濟，加上送精神鑑定符合減刑條件，判處有期徒刑3年10個月。

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