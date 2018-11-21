阻詐還遭歹徒「索賠」 警嘆有夠沒尊嚴

2018-11-21 10:36

〔記者王捷／台南報導〕常傳出警方遭到民眾惡意投訴，台南曾發生過有民眾要警員看排隊名店有沒有開，如果不看就檢舉，沒想到警方阻擋詐騙，也被詐欺歹徒嗆態度不好，要投訴警政署，還挑釁稱「公司」損失，難道警方要賠嗎？讓警方直呼，現在警察連歹徒都要欺負，有夠沒尊嚴。

30多歲的黃女是家庭主婦，上個月底他在名牌服飾網站上團購，沒想到這個月19日晚上突然接到電話，詐欺歹徒自稱是銀行員，誆騙黃女的團購刷卡設定出錯，要他到ATM小額轉帳，才能解除錯誤，歹徒一晚連騙3次讓損失了近9萬元。

歹徒食髓知味後，還要騙黃女再買3萬多元的點數，所幸店員察覺異狀報案，警方抵達後，所長搶過電話，表明身分警告歹徒，最後掛上電話。沒想到歹徒二度來電，反嗆所長，警方的口氣不好。

甚至歹徒還向警方「索賠」稱，難道「公司」的損失警方要賠嗎？要所長報上編號，他要打電話到警政署檢舉，所長要歹徒如果要看編號就到警所，歡迎他檢舉，最後歹徒掛斷電話，警方成功攔阻詐騙。

歹徒此舉讓警員私下表示，有夠沒尊嚴，現在不僅檢舉達人，動不動就拿「檢舉」要恐嚇警方，連歹徒也要檢舉，實在被吃夠夠。

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