獨家》金檢飛象過河 高雄破獲市長選舉地下賭盤

2018-11-21 00:59

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市長地下選舉賭盤傳得沸沸揚揚，高雄檢警遲未查獲，昨（20）日晚間反倒讓金門地檢署捷足先登，飛象過河指揮警方在高雄查獲地下選舉賭盤，包括陳姓女組頭與周姓組頭及、林姓、王姓、吳姓等5嫌涉案被逮，全案依賭博、違反選舉罷免法漏夜偵辦中。

據了解，金門地檢署昨指派檢察官蔡東利到高雄現地指揮刑事局、金門警方、高市警方等共組專案小組，針對陳姓女嫌等人涉嫌經營地下選舉賭盤，違反公職人員選舉罷免法案執行拘搜行動。

專案小組先後於高雄市苓雅區建國一路72巷、凱旋二路143巷某大樓及大順三路某民宅等三個點搜索，發現陳女等人涉嫌以高雄市市長候選人選舉當選輸贏作為賭注。

檢警的搜索行動，共扣押金額120萬5000元。其中，專案小組於陳姓女組頭處扣押現金27萬，她坦承幫金門周姓男賭客下注5萬元選舉賭盤，並咬出上手組頭為林男。

專案小組另於吳姓組頭處查扣現金90萬元，承認該金額是簽539（台彩）的賭資，否認有下注選舉賭盤，但犯嫌周男則指認曾經向吳嫌下注選舉賭盤10萬元。

此外，檢警於林嫌處扣押現金2萬元，林坦承擔任網路簽賭及六合彩的小組頭，目前經營網路球板簽賭，供述自己為組頭，否認還有上手。

據了解，周嫌長期在金門經營放款事業，他坦承向陳女下注5萬元及向吳嫌下注選舉賭盤10萬元。由於部分犯嫌矢口否認經營選舉賭盤，全案將於今（21）日釐清案情後由警方派員協助解送金門地檢署擴大偵辦。