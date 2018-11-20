媒介高中女生賣淫 女教官二審改判2年半不得緩刑

2018-11-20 22:58

〔記者楊國文／台北報導〕竟有這種不肖軍訓教官！桃園市某私立高中江姓少校女軍訓教官，被控充當「牽猴仔」，前年竟媒介兩名高三女學生賣淫，一名女學生當場拒絕，竟說服此女學生介紹另名女同學援交，第二名女同學雖同意，江女帶著女同學和60歲黃姓富商性交易前，黃男知悉眼前高三女同學未滿18歲而拒絕性交易，一審依兩個「意圖營利而引誘使少年為有對價之性交行為未遂罪」，判江女3年6月，高等法院審理後痛斥江女身為教育人員竟媒介未成年學生賣淫，考量她和兩女學生已民事和解，改判2年6月徒刑，堅持江女應入獄，不准給予緩刑；可上訴。

判決指出，2015年9月至2016年7月間，江女擔任桃園市某私立高中校內二年級某科的直屬軍訓教官，與女學生B女在校內聊天時，趁機探詢「要不要做那個（援交）」，B女當場回絕，但江女不死心，要求B女代為尋找有意願者。

B女告知「女同學A女可能有意願」，經B女詢問A女探詢她確有援交意願之後，就帶著A女與江女見面，江女告知A女稱「我認識1個富商，有無興趣一起吃飯，可能可以拿到紅包」。

江女確認A女有意願「做那個（指援交）」後，2016年9月21日中午，帶著已高三的A女與60歲的黃姓男子在中壢區某餐廳面議。

黃男端詳A女，為保險起見，詢問她的年齡、並查看身分證。當黃男發現A女乃未滿18歲，擔心吃上官司而婉拒，但仍支付江女及女學生各3000元。事後，A女的家長發現而報案，全案曝光。

一審時，江女否認犯行，辯護人也稱「那個」的意思很廣泛，不一定是援交；但B女證稱，知道「那個」就是援交而拒絕，另代為探詢比較缺錢的女同學意願。法官認為江女無悔意，雖然江女所為都是未遂犯，仍依兩個「意圖營利而引誘使少年為有對價之性交行為未遂罪」重判她3年6月。

全案上訴後，江女改口坦承犯行，並和兩女學生家屬達成民事和解，今改判2年6月徒刑，但以她知法犯法，且傷害兩少女身心，不准給予緩刑，若三審駁回上訴，將須入獄。