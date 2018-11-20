11/20 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-20 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月20日）開獎的第107000278期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市蘆洲區長樂路57號1樓的「天天中大獎企業社」開出；第107000097期大樂透及第107000182期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000097期大樂透中獎號碼為「04、31、34、36、40、44，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得887萬8134元；參獎共12注中獎，每注可得14萬6263元；肆獎共92注中獎，每注可得1萬2264元；伍獎共1499注中獎，每注可得2000元；陸獎共2182注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1461注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7412注中獎，每注可得400元。

第107000097期49樂合彩中獎號碼為「04、31、34、36、40、44」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共142注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3579注中獎，每注可得1250元。

第107000182期雙贏彩中獎號碼為「04、05、07、08、10、12、13、14、15、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共312注中獎，每注可得500元；肆獎共3783注中獎，每注可得100元。

第107000278期今彩539中獎號碼為「15、27、28、30、31」，頭獎1注中獎，可得800萬；貳獎共248注中獎，每注可得2萬元；參獎共6597注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3324注中獎，每注可得50元。

第107000278期39樂合彩中獎號碼為「15、27、28、30、31」，四合共19注中獎，每注可得21萬2500元；三合共363注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8539注中獎，每注可得1125元。

第107000278期3星彩中獎號碼為「801」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000278期4星彩中獎號碼為「1978」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。