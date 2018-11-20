被同學設局和司機性交易 國中少女拒絕遭灌酒硬上

2018-11-20 21:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕42歲詹姓計程車司機疑曾與廖姓少女進行過性交易而結識，並覬覦廖姓少女的15歲國中女同學小夢（化名）美色，與廖女謀議設局邀小夢出遊，把小夢帶到KTV灌酒，見小夢不勝酒力趁機撫胸撫摸下體，再將小夢帶到旅館性侵，並丟下400元做為性交易對價，新北地檢署今依強制性交等罪嫌起訴詹男，廖女則由少年法庭審理。

起訴指出，今年7月，詹男要廖女約小夢出遊，鼓吹小夢跟詹男交往，聲稱「跟他在一起，要什麼有什麼」，問小夢願不願意跟詹男性交易，小夢斷然拒絕，詹男佯稱順路載兩人出遊，卻把兩人載到KTV，詹男得知小夢拒絕與他性交易，還在中途買了小瓶洋酒，另又在包廂點了6瓶啤酒，並偷偷將兩種酒混摻猛灌小夢酒，小夢以為是啤酒不疑有他豪飲，結果喝醉了。

詹男見小夢酒醉無力抵抗，開始上下其手，撫摸小夢胸部下體還強吻她嘴唇，廖女則在一旁當沒看到，散場後，廖女要詹男送小夢回家，詹男卻以拿換洗衣物、公仔給朋友等為由藉故拖延時間至凌晨2點多，小夢怕太晚回家又喝酒被責罵，於是同意與詹男去汽車旅館休息。

未料詹男一進旅館就獸性大發，將酒醉的小夢撲倒在床，小夢嚇得連忙逃離床上，並以棉被裹住身體抵抗，仍被詹男強拉上床硬上得逞，完事後，詹男給了小夢400元作為兩人性交易報酬，避免小夢報警。隔天小夢不敢回家，跑到外公家，阿姨察覺有異追問，才知道此事怒對詹男提告。

開庭時，詹男坦承乘機猥褻，否認性侵，辯稱「沒有強迫，是經小夢同意」，檢方依據廖女證詞及KTV監視器畫面，認定詹男與廖女事前謀議設局小夢，今將詹男起訴。

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