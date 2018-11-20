11/20 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、31、34、36、40、44，特別號：20。
49樂合彩：04、31、34、36、40、44。
雙贏彩：04、05、07、08、10、12、13、14、15、19、23、24。
今彩539：15、27、28、30、31。
39樂合彩：15、27、28、30、31。
3星彩：801。
4星彩：1978。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、31、34、36、40、44，特別號：20。
49樂合彩：04、31、34、36、40、44。
雙贏彩：04、05、07、08、10、12、13、14、15、19、23、24。
今彩539：15、27、28、30、31。
39樂合彩：15、27、28、30、31。
3星彩：801。
4星彩：1978。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」