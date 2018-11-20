開泓法師涉吸毒開淫趴 志工嘆毀同善寺清譽

開泓法師曾在同善寺修行。（記者彭健禮攝）

2018-11-20 20:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾任中國佛教會青年會第8屆祕書長開泓法師，被踢爆吸毒又開淫趴，他曾待過的苗栗縣公館鄉同善寺也被牽累；寺方管理人謝小姐今天被警方以證人身分帶回了解釐清，她對於媒體詢問有關開泓一事，低調不願回應。不過，寺方志工感嘆，開泓的荒唐行徑，毀了同善寺的清譽。

寺方志工表示，同善寺主祀釋迦摩尼佛，現址的佛寺為三合院式水泥建物，已有40多年，為已故智海法師一生克勤克儉創立，開泓於14歲時，便剃髮皈依，跟著智海修行。

志工透露，開泓相當聰明，且能言善道，也展現野心，更憑著三吋不爛之舌，博取中國佛教會理事長淨耀法師的信任，擔任淨耀法師的祕書；開泓於2年前智海圓寂後，更以同善寺主持自居，但同善寺目前管理人為謝小姐，並非開泓。

志工說，寺內的其他師父，都是過著簡單的修行生活，但開泓不僅因吸毒被逮，1年多前又帶法號「善智」的21歲李姓比丘回寺「同居」，除了善智，「期間也曾帶別人！」開泓的荒唐行徑，寺方內部都看在眼裡，希望開泓自行離開。

志工說，尤其謝小姐是智海法師的養女，與開泓可說是「情同姊弟」，謝小姐曾多次勸說，但開泓依然故我，最後才找上淨耀法師主持公道，開泓雖被請離同善寺，但也毀了同善寺的清譽。

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