私自抽取嘉南大圳水源 營造公司灑水車被送辦

嘉南農田水利會人員發現某營造公司灑水車私自抽取嘉南大圳水源。（記者王俊忠翻攝）

2018-11-20 19:28

〔記者王俊忠／台南報導〕近年來天氣異常、氣候乾燥，嘉南地區常陷入缺水狀態，政府各機關一再呼籲民眾節約用水，嘉南農田水利會人員也加強巡視水道，近日在善化區嘉南大圳發現有一輛營造公司罐裝灑水車盜取大圳內灌溉用水，當場要求灑水車司機停止抽水，並報請警方查辦灑水車盜水行為。

嘉南農田水利會表示，今年11月14日下午2點16分許，水利會人員巡視圳路，到台南市善化區178線道路與嘉南大圳南幹支線交叉處（南幹支線測點0+725公尺處），遠遠發現該處版橋上停著一輛某營造公司的罐裝灑水車，該車司機疑正以抽取方式盜水，經查該灑水車未向水利會申請許可，擅自抽取圳路中灌溉、民生用水。

水利會人員即要求該灑水車司機把抽水管取出，拍照記錄車牌號碼、抽取水源時現況及公司相關資料等，並以灑水車涉偷水為由、報請轄區警派出所偵辦，以維護圳路輸水穩定性及用水公平性。

水利會呼籲，該會會加強渠道巡視，如發現未經申請核可、擅自在嘉南大圳取水，這涉及偷水，會立即移送法辦；民眾或機關行號如暫時性需要水利會供水，一定要向該會申請核可後，才能合法抽用，避免觸法。