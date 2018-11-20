醉男睡在停車場入口 安全帽被脫驚醒打警消2拳

葉男被警消人員壓制。（記者王捷翻攝）

2018-11-20 23:54

〔記者王捷／台南報導〕葉姓男子喝酒後連人帶車一同倒在地下室停車場入口坡道，被誤以為是「屍體」報案，沒想到警消救護員靠近要脫下葉男的安全帽時，葉男突然清醒，迅速往警消人員的腹部灌2拳，其他警消見狀，立刻壓制葉男並報案，同時警方在葉男身上查出一張郵票、還有一包有怪味的菸草，原本以為是毒品，但初篩結果沒有毒品反應，葉男也拒絕驗尿，最後警方將葉男依妨害公務罪嫌移送。

20多歲的葉男，自稱在PUB當DJ，20日下午他被民眾發現，倒在自家大樓停車場的出入口坡道上，由於倒了很久都沒有起來，讓民眾誤以為葉男出事，擔心他有生命危險，因此向119報案。

當警消救護人員趕到現場，為了測量生命跡象，替葉男脫下安全帽沒想到救護人員將葉男安全帽一脫，葉男突然驚醒，猛向救護人員的肚子打了2拳，還好警消都有練過，葉男反被壓制，警方到場時，發現葉男口袋裡有2包用夾鏈袋包好的物品，一包是烘焙過的植物，一包則是裝了一張長寬約1公分的郵票。

警方起初以為葉男持有的是大麻與毒郵票，但所有初篩試劑檢驗都沒有反應，葉男則稱他持有的是菸草與郵票，會包成這樣是擔心用丟。葉男雖撇清毒品嫌疑，但是仍涉嫌妨害公務，訊後警方將他移送法辦。

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