2男遭同位女網友詐百萬 提告後結局超展開

2018-11-20 19:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕商姓、張姓男子在交友軟體「愛情公寓」認識宣稱已離婚的謝姓女子，謝女以工作貨款不足為由，分別向兩人借款89萬餘元及16萬7000元，未料借完錢後就搞失聯，商男經謝夫告知才驚知謝女尚未離婚，提告謝女詐欺，謝女屢經傳喚均未出庭，拘提也無著，檢警打算對謝女發布通緝時，才發現謝女已燒炭自殺，因謝女死亡，新北地檢署因此今予謝女不起訴處分。

不起訴處分指出，商男、張男提告44歲謝女詐欺取財，謝夫也對謝女提告妨害家庭，但謝女經傳喚都未出庭，甚至頻頻換地居住，檢警拘提無著，準備對她發布通緝時，才發現謝女今年9月已在蘆洲租屋處燒炭自殺，並留下「遇人不淑、生無可戀」遺書。

商男指控，今年2月初在交友軟體「愛情公寓」認識謝女，謝女稱已離婚11年，兩人交往後，謝女以做生意需要周轉金等由，前後向她借款89萬8890元，他還拿信用卡去預借現金給謝女，未料隔月謝女就失聯，他經謝夫告知才發現被騙。

今年3月，商男在爆料公社張貼謝女的照片及姓名，貼文寫道「三峽人因生意失敗，有自殺傾向，求協尋」，5月又二度在臉書「欠錢不還《副本團》」及桃園人臉書社團貼文，「平時三峽桃園市新竹市出沒，網路交友進行詐騙，已被告偽造文書跟詐欺，為避免更多人受害公告之，現失蹤請分享，也請上愛情公寓檢舉....她根本沒離婚，只是在打離婚官司中，因連老公也受騙，已多人受害，當然我也是」，謝女看到後反控商男涉嫌妨害名譽，檢方日前已不起訴。

而張姓男子則是去年11月在「愛情公寓」認識謝女，前後也被謝女騙了16萬餘元，謝女聲稱會先還款2萬5000元，結果不但沒還款還封鎖他的LINE帳號，打電話也拒接，張男因此也對謝女提告詐欺；謝夫則因老婆屢次離家與其他男人同居，提告謝女妨害家庭。

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