斗南鎮里長候選人涉賄 1收押1交保

斗南鎮里長傳出賄選，檢警擴大偵辦。（記者廖淑玲攝）

2018-11-20 18:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕選前倒數第4天，愈到最後關鍵雲林地檢署查賄毫不鬆手，斗南鎮里長候選人傳涉賄，雲林地檢署今天再押1人、1人交保，其中嚴姓里長候選人羈押禁見、沈姓里長候選人10萬元交保。

雲林地檢署檢察官李濓、廖志國分別指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局斗南分局，偵辦雲林縣斗南鎮嚴姓、沈姓里長候選人涉嫌現金賄選案，自11月12日至19日分別通知相關發放賄款的樁腳及數名收受賄款選民到案說明，今天並拘提里長候選人到案。

經檢察官複訊，嚴姓里長候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法行賄罪，犯罪嫌疑重大，聲請羈押禁見獲准；另一沈姓里長候選人犯罪嫌疑重大但無羈押必要，10萬元交保。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華指出，嚴姓里長候選人是斗南林子里里長候選人、沈姓里長候選人是斗南埤麻里里長候選人。

檢方查獲沈姓里長候選人涉嫌現金賄選，在選舉競選期間，以1票1000元為對價，向有投票權之選民行賄買票，涉案選民到案後坦承收賄並自動繳回犯罪所得合計2萬2000元，訊後請回，沈姓里長候選人10萬元交保。

至於嚴姓里長候選人涉及現金賄選案，則透過樁腳以1票1000元為對價，向有投票權的選民行賄買票，經檢察官指揮警調蒐證，拘提嚴姓候選人並傳喚發放賄款樁腳、收受賄款選民及相關證人到案，嚴姓里長候選人因犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞收押禁見。