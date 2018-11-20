一直偷東西管不聽 狠父火燒7歲女兒大拇指當教訓

2018-11-20 18:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕35歲劉姓男子帶著7歲女兒與侯姓女友同居，7歲女童疑因為了想引起大家注意，多次行竊，劉男得知後大怒，二度動手管教女兒，甚至還拿酒精噴灑女童大拇指再點火燙傷女童手指，今年3月，還跟女友兩人一起拿布鞋朝女童的頭、臉丟，前兩次傷害行為因逾告訴期獲不起訴，新北地檢署認定兩人今年3月犯嫌，今依傷害罪嫌起訴劉男、侯女，並依兒少法建請法院加重其刑。

去年12月，劉男得知女兒偷東西，出手痛毆女童，致使女童右臉頰及嘴唇瘀青；今年1月，發現女兒惡性不改，竟先將酒精噴灑在女兒右手大拇指，再以打火機點火燙傷女童大拇指，今年3月，劉男與侯女又為管教女童動粗，劉男捏住女童耳朵，並持布鞋丟女童左眼，侯女則拿布鞋巴女童頭，還拉女童頭髮並腳踹其臀部跟大腿，造成女童左眼瘀青、右耳有傷口、右臀瘀傷等傷害，學校發現後通知社工並報案。

開庭時，劉男坦承捏傷女兒，感到很後悔，但辯稱臀部瘀青及其他擦傷是女兒在學校玩耍跌倒造成，耳朵後方傷口是被蚊蟲叮咬；侯女則推稱都是劉男打的，但社工證稱，女童不會說謊，心虛時只會沉默，對臉部受傷自始至終都指認是侯女所為。

檢方依驗傷診斷書及社工證詞認定劉男、侯女犯行，起訴兩人；而劉男另被控去年11月、今年1月傷害女童，因新北市家防中心今年8月才提告，已逾6個月告訴期，此部分不起訴。

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