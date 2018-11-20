扯！國二男不想上學誆遭鬼纏 母竟當真謊報失蹤助逃學

新北地檢署調查認為謝母未囚禁男學生，處分不起訴，使公務員登載不實部分則予以緩起訴處分。圖為新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

2018-11-20 17:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名國二男學生，疑因不想上學竟對謝姓母親謊稱是「神仙下凡」，出門常被鬼神糾纏，謝母信以為真讓兒子待在家近一年半，並至警局報案稱「兒子失蹤了」，致使員警將男學生登記為失蹤人口，謝母因此挨告妨害自由及偽造文書，新北地檢署調查認為謝母未囚禁男學生，處分不起訴，使公務員登載不實部分則予以緩起訴處分。

2016年12月起，男學生疑因不想到學校，又知道43歲母親篤信神佛，佯稱被神明附身，常有鬼神來找他不堪其擾，擔心出門有危險，所以不想出門，謝母誤信照料三餐讓兒子待在家，並主動到警局報案，表示兒子離家失蹤。

男學生長期不到校引起學校關注，老師登門進行家庭拜訪時，謝母也聲稱「兒子失蹤了」，但因警察上門查訪時，謝女不但未對兒子失蹤顯露焦急，也拒讓警方進門，因同時期新莊發生水泥封屍案，員警擔心男學生遭逢意外，今年4月向檢方聲請搜索票，未料進屋後，卻發現男學生好端端在屋內打電動，懷疑男學生被母親囚禁，事後謝女被依妨害自由、偽造文書罪送辦。

庭訊時，謝女表示是兒子不想出門，未限制他行動自由；男學生也自承，自己是敏感體質，常會看到鬼神，害怕不想出門，媽媽知道他身體狀況不佳、精神狀況也不穩定才會讓他在家，媽媽下班時會送飯菜給他，也會準備乾糧、泡麵，謝女另名兒子則證稱，弟弟自願在家，每天無所事事，吃飽了睡、睡飽了吃，檢方因此認定謝女涉犯妨害自由罪嫌不足。

至於謝女因知道學校會通報兒子未上課，向員警謊稱兒子離家後音訊全無，致使員警將男學生登載為失蹤人口，涉嫌偽造文書部分，謝女坦承犯行，檢方考量其無前科，予以緩起訴，條件是當庭書立悔過書並接受12小時法治教育。