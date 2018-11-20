不信開泓吸毒開淫趴 崇佛寺住持：他是正當清白出家人

本名謝仁豪的知名僧人開泓法師在苗栗縣頭份市崇佛寺修行，但涉毒開淫趴，今日被警方逮捕。（記者鄭名翔攝）

2018-11-20 17:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕本名謝仁豪的知名僧人開泓法師爆出吸毒並開淫趴，今天警方至苗栗縣頭份市崇佛寺搜索，在他屋內搜出19公克安非他命，寺內包括住持在內的四名比丘尼也被帶至警局約談。崇佛寺八旬住持斬釘截鐵表示，開泓法師是正當清白的出家人，不可能做這些事，希望司法還他清白。

住持說，開泓法師來崇佛寺1個多月，為人慈悲，不相信他會做出這等毀損佛門的事；同修的比丘尼也說，看著開泓法師從小長大，與他父母也熟識，知道他14歲左右就出家，之前曾在公館鄉同善寺修行，但受內鬥排擠才被逐出同善寺，轉投崇佛寺。

比丘尼說，開泓平常對人恭敬，跟著住持及眾比丘尼吃齋唸佛並為信眾做法事，皆無異樣，也未曾看到他與女性有逾矩親密行為，懷疑是有人刻意栽贓，將毒品藏在他住處。住持強調，寺方對開泓醜事皆無所悉，非常憂心寺方50多年的清譽受損。

但開泓吸毒及自拍影片遭人爆出，住持及比丘尼坦承皆不知此事，強調眾僧年事皆高，不會上網，也未曾聽過這些流言，今日看到大批警方上門，大家都很錯愕。但眾僧仍相信他的清白，盼外界「別欺負他」。

而在崇佛寺的志工則說，開泓平常就情緒不穩定，有時唸經會突然暴走怒斥「念大聲一點」，若伙食不如他意則動輒恐嚇作勢打人，還多次嗆該志工「出去就不要回來」，讓志工們擔心害怕，多次想離開寺廟。

志工還透露，開泓經常帶來自西湖的年輕比丘尼回寺內過夜，交往很不單純；另還傳出開泓在外幫人辦法事，皆要求高額報酬，此次涉毒開淫趴遭逮，不讓人意外。

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