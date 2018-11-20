男子酒後理髮店前喧鬧 遭店長、店員拳打腳踢毆死

台北地院今認定2人沒有殺人犯意，依共同傷害致死罪將蔡秉詣判刑8年、吳春和判7年半。（資料照）

2018-11-20 16:25

〔記者張文川／台北報導〕台北市余姓男子去年7月，酒後至萬華西昌街一家理髮店前喧鬧，影響到店家做生意，遭理髮店長吳春和、店員蔡秉詣聯手拳打腳踢十幾下，余倒地不動，送醫急救2個月後終因外傷性休克死亡；台北地院今認定2人沒有殺人犯意，依共同傷害致死罪將蔡秉詣判刑8年、吳春和判7年半。可上訴。

判決指出，余男與店家素不相識，去年7月8日下午3點多，余男酒醉到「好帥理髮店」外吵鬧，在門口抽菸的店員蔡男勸他「不要鬧了，你醉了趕快回去睡覺」但無用，店長吳男指是余男恐嚇他，還先出拳打他胸口，他才反擊，蔡男看見老闆被攻擊，也衝過去保護老闆。

法官依據監視器畫面認定，2男合力對余男拳打腳踢，吳男撿起余男掉落的拖鞋，拍打余男的頭4下，蔡男出拳打余男的頭10下，吳男將余扳倒在地後，2男再出腳踹他頭部與胸部，用拖鞋和拳頭繼續打頭3下，余男正欲起身與2男理論，蔡男又出右拳擊中余男臉部、推倒，余男倒地不起。路人報警送醫，和平醫院急救至9月8日終因外傷性休克、顱內出血導致腦缺氧死亡。

台北地檢署認定2男有殺人的犯意，依殺人罪嫌起訴2男；法院審理時，2男承認動手動腳，但都強調不認識余男，無怨無仇，沒有殺人犯意和動機，蔡男說他是為了保護老闆才和余男互毆，他也有受傷，並撇清他最後並未出重拳打倒余男，自認只是把他推開。

北院合議庭認為，蔡男傷勢是右手中指1公分裂傷，顯然是出拳攻擊時受傷，並非被余男所傷，2男因不耐余男鬧事而連續重拳、腳踹攻擊致死，事證明確；但余男第1次倒地後，張姓攤販將雙方隔開，2男確實有停止攻擊而走到騎樓下，若2男有殺人犯意，應會繼續攻擊，因此認定2人沒有殺人犯意。

判決認定，2男因一時激憤集中合擊死者頭部，導致余男死亡，因此變更起訴法條，改依傷害致死罪判刑，考量2男只承認傷害，對於造成死亡結果的案情卻避重就輕，也未和解賠償，因此仍重判各7年半、8年。

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