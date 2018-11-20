與小表妹發生性行為 表哥判賠70萬

2018-11-20 16:10

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子利用借住姑姑家時，與念國二、未成年的小表妹小蘭（化名）發生性行為12次，案發後，邱男被依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪判刑1年；小蘭父母提出求償，新北地院法官認為邱男所為侵害小蘭身體權、貞操權及其父母監護權，判賠合計70萬元，可上訴。

據了解，邱男常去姑姑家借宿，就算當了兵仍常往那兒跑，但目的其實是為了接近就讀國中的小蘭，2人從2011年開始偷嚐禁果，至2013年總計12次。

小蘭事後指控除了這12次外，2015年間，她還遭表哥性侵，這13次全都是未經她同意的強制性交行為，不過，一審法院調查後認為，前面12次屬於合意性交，判刑1年，後面那次屬強制性交罪判刑2年，二審法院則認為強制性交部分證據不足，改判無罪，此部份仍在最高法院審理中。

小蘭及其父母再提160萬元求償，小蘭父母主張，他們對邱男視如己出，甚至交付家中鑰匙，讓他得以自由出入、留宿家中，豈知此舉卻引狼入室，讓自己女兒受到如此鉅大、無法彌補傷害，2人內心自責、痛苦至極。

邱男則認為對方精神賠償金額過高，新北地院民庭法官則認為，邱男確實有跟未成年表妹發生12次性行為，侵害小蘭身體權、貞操權及其父母監護權，判賠合計70萬元。