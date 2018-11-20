西螺鎮長候選人鍾美雲涉賄 與2椿腳一併起訴

雲林檢方查賄大有斬獲起訴西螺鎮長候選人鍾美雲及2名椿腳。（記者廖淑玲攝）

2018-11-20 15:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年底大選雲林候選人涉賄起訴第一人，無黨籍西螺鎮長候選人鍾美雲涉賄25萬元交保，雲林地檢署全案偵結，今天依違反選罷法起訴，另涉嫌幫候選人買票的許姓、羅姓樁腳一併起訴。

雲林地檢署檢察官施家榮指揮雲林縣警察局西螺分局、雲林縣調查站，偵辦西螺鎮長候選人鍾美雲賄選案，候選人及其許姓、羅姓樁腳均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪，提起公訴。

檢方指出，鍾美雲身為西螺鎮長候選人，107年9月22日上午11點至下午1點，與許姓及羅姓椿腳在西螺農會前，聚集100多名有投票權的西螺鎮選民舉辦競選總部成立造勢大會，活動現場將摸彩獎品包括高級腳踏車1台（特獎，價值2850元）、腳踏車1台（頭獎，價值2450元）、洗衣片3盒（貳獎）、牙周洗奈米琺瑯質牙膏30條（參獎，每條價值299元）、雞角刺3條（肆獎，每條價值87元）、咖啡禮盒4盒（伍獎，每盒價值199元）、面膜20組（陸獎，每組價值87元）、草本防蚊液15瓶（柒獎）、洗髮乳補充包10包（捌獎，每包價值89元）及芒果乾10包（玖獎）等共97個獎品堆置舞台上方及前方供在場選民摸彩涉賄選遭起訴。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華再次呼籲候選人及支持者秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法，不問對象、黨派、身分，一律嚴速偵辦，營造乾淨選舉環境。