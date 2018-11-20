40元便當A回扣9元 大成商工前校長夫妻被判刑確定將入獄

2018-11-20 15:43

〔記者王俊忠／台南報導〕雲林縣私立大成商工前校長陳秀娟被控在校長任內與丈夫黃曙曜、福利社幹部共謀設5家人頭商行承攬學校福利社業務，再以人頭商行與4家便當業者簽約供應便當給學生，便當業者從2005年到2015年付回扣3千8百多萬元給陳秀娟夫妻。台南高分院依背信等罪分判陳秀娟2年2月、5月（得易科罰金）徒刑；黃曙曜2年4月、6月（得易科罰金）徒刑確定，不得再上訴。

陳秀娟被判刑2年2月與黃曙曜2年4月徒刑部分，台南高分院指出，這部分不得易科罰金，都將入獄服刑。

判決指出，陳秀娟、黃曙曜先與共犯翁雅萍（大成商工福利社經理、判刑確定）、莊繡如（大成商工會計主任、判刑確定）分別成立5家人頭商行以承攬大成商工福利社業務，並要學生把每學期便當費劃撥繳納到人頭商行帳戶。

翁雅萍再以人頭商行名義與4家便當業者簽約、委請業者供應餐盒給學生食用，便當業者依協議從2005年11月到2015年6月按期交回扣共3847萬多元給陳秀娟夫妻。初期每個便當40元，回扣8或9元，到2014年2月降為4元，後來便當漲到1個45元，回扣改為4．5元。

此外，陳秀娟夫妻再指示翁雅萍把校內1處閒置倉庫租給1家便當業者賣早、晚餐與飲料，業者每月付12萬元租金給翁，翁把其中2萬元列入學校租金，其餘10萬元交給黃曙曜，前後租期14個月，黃曙曜獲利140萬元，後來黃把這筆錢歸還學校。

在便當回扣部分，陳秀娟夫妻也先後歸還大部分款項給學校，還有4萬8272元犯罪所得尚未歸還，法官諭知必須沒收。