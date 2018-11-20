名僧沉淪毒品性愛趴 警搜索苗栗佛寺查獲毒品

開泓法師疑似吸毒，並疑似與男性性交的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-20 17:03

首次上稿15:10

更新時間17:03

開泓法師坦承吸毒被帶回偵訊

〔記者張瑞楨／台中報導〕宗教界頗知名的開泓法師，被爆在清靜莊嚴的佛寺內吸毒，還大搞男男性愛趴，刑事局中部打擊犯罪中心今天前往苗栗縣崇佛寺搜索，已知查扣毒品安非他命10多公克、吸毒工具，也發現類似自慰杯的性愛情趣用品，開泓法師宣稱在崇佛寺「修佛法」，但他承認吸毒，已被帶回偵訊，警方相當保密，讓他走後門進入偵訊室，全案依毒品危害防制條例偵辦。

警方今天搜索的地點，包括崇佛寺1樓的開泓法師居住廂房，他當時正在滑手機，見到警察時，神情顯得錯愕，表示不知道自己的吸毒與性愛影片外流，他很配合偵查，承認自己吸毒，警方在6坪大左右的廂房衣櫃內，查獲毒品與吸食器，同一衣櫃內的不同空間，則有類似自慰杯的性愛用品，但因不違法，警方並未查扣，警方問他在崇佛寺從事什麼工作？他答覆：「修佛法」。

據指出，警方搜索行動，源於數段吸毒與性愛的不雅錄影畫面，分別是擔任中華佛教青年會秘書長的開泓法師，疑似吸毒，神智不清，做出親吻的動作說，「還要嗎？」、「我愛我老公」，另一段是他全身赤裸，吞雲吐霧疑似吸毒，還有也是赤裸的男人，於床上性交等畫面，上述畫面震撼佛教界，他也於今年9月被同善寺以「戒律」問題逐出，同月底搬遷到位於苗栗縣頭份市的崇佛寺。

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