防黑幫介入選舉 警選前大掃黑逮154人

刑事局副局長林炎田宣示今年第三波大掃黑將延續至選後，展現淨化選舉之決心。（記者姚岳宏攝）

2018-11-20 15:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕縣市長選舉本周六將投票，為淨化選前治安，有效遏止黑幫隱身政黨暴力介入選舉，警政署第三波掃黑從10月下旬截至本月20日，逮捕治平對象24人，包括竹聯幫戰堂、孝堂、地堂、信堂、地虎堂6人、天道盟太陽會、北山會、不倒會5人、四海幫2人、一般暴力犯罪集團11人，另有手下成員130人，合計154人，其中更破獲涉嫌以暴力介入選舉4案，以及具特定政黨成員身分之竹聯幫犯嫌2人，展現政府除暴反黑之決心。

行政院長賴清德日前於行政院會表示，為防範黑幫介入選舉，警政署第3波掃黑專案將持續至選舉結束，勉勵警方愈到最後關頭越不能鬆懈，務必確保選舉公平、公正、平安。

警政署為延續前2波全國同步掃黑的打擊熱度，第3波掃黑自10月下旬起，要求各縣市警局接續發動「全國分區性接力掃黑行動」，傾全國警力，將滋事、擾亂社會治安幫派成員以逮捕、拘提等強制處分手段檢肅到案並建請檢察官聲請羈押，扣押不法所得。

警政署指出，此次專案行動，除聚焦掃蕩三大幫派假藉特定政黨名義或以不法手段介入選舉外，並針對其所圍事、經營及經常活動處所，規劃高強度、密集之搜索臨檢勤務，另結合各縣市政府執行聯合稽查之行政干預措施，就違反相關行政法規之處所予以裁罰。

警政署表示，今年共發動3波全國性掃黑行動，動員5千餘警力，掃蕩黑幫經常活動場所1196處，查獲毒品10,863克，另掃蕩竹聯幫目標22人、天道盟19人、四海幫4人、其他暴力犯罪組合首惡84人，以及疑似特定政黨成員身分具幫派背景犯嫌計11人，對選前淨化治安，打擊幫派犯罪具相當成效。