不買花竟強闖告別式搶花、搞破壞 桃警逮竹聯幫太極堂8成員

2018-11-20 13:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局配合警政署全國同步掃黑，其中，一舉掃蕩竹聯幫南堂、太極堂不法分子，警方表示，竹聯幫向來以逞凶鬥狠聞名，大選進入倒數計時，桃園警方聚焦打擊竹聯幫，全面防止介入、影響選情。

蘆竹警分局今日查獲以竹聯幫南堂23歲黃姓男子為首的暴力集團，警方表示，該集團為擴大勢力及幫會名聲，以「南家禁衛軍」名號四處吸收成員、滋事，有被害人只是因細故與幫眾成員發生糾紛，竟遭糾眾圍毆，導致頭部蜘蛛膜下腔出血、四肢多處撕裂傷、右側聽力受損及橫紋肌溶解症等，警方在蒐證後報請桃園地檢署檢察官指揮，一舉檢肅黃男等4人到案，訊後依殺人未遂、組織犯罪防制條例、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

另，刑事警察大隊偵五隊偵破以竹聯幫太極堂水汴頭組37歲蘇姓組長為首的暴力集團，據悉，該集團專做「壟斷市場」的生意，蘇男於2015年加入，因大哥們陸續被檢肅，他逐漸坐大並自稱「水汴頭組」組長。

警方表示，該集團與桃園區鹽務街某鮮花店合作並做為據點，以桃園區殯葬所為中心強迫殯葬業者訂購他們公司的鮮花，若不從動輒以強取鮮花、破壞會場及毆打業主等作為報復手段，甚至無視執行公務的殯葬所人員，行徑相當囂張跋扈。

警方調查，蘇男等人要求該區的殯葬業者，「粉色鮮花只能買我們公司的」，有被害人因使用到其他公司的粉色鮮花，蘇男等人發現後竟強闖告別式會場，押走員工、搶花以脅迫老闆遵守規則；警方陸續逮捕蘇男等8人到案，訊後依傷害、妨害自由、恐嚇及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方表示，此次「封城掃蕩」總計動員400多名警力，共計查獲各類案件255件276人，其中，檢肅黑道幫派2件12人、查獲各類毒品案件63件72人，緝獲各級毒品重量共1.4公斤，其他刑案191件200人。。

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