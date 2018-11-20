否認獻身上百次 妙齡小三為仍被認定106個相姦罪

2018-11-20 11:53

〔記者溫于德／台北報導〕綽號VIVI的北市女子，遭控獻身有婦之夫上百次，挨告妨害家庭。但VIVI在法院審理時否認不軌，會接受男方匯款也只是基於朋友間幫忙；不過，士林地院傳訊男方作證，證詞卻狠狠打臉VIVI，因而認定VIVI接受包養，日前依106個相姦罪，定合併依執行刑1年，得易科罰金36萬元，仍可上訴。

事實上，本案VIVI曾有過一段婚姻，並生下一女，女兒在她離婚後由公婆撫養；但她前年12月31日遭元配發現通姦丈夫，被依法起訴。

VIVI在法院審理時解釋，約莫7年前在網路上認識男方，直到對方打電話給她、告知已與元配分居，她才知道男方有婚姻關係；至於為何接受匯款？VIVI說，「就是像朋友一樣的幫忙，在她需要幫忙時，就會請男方幫忙」，每次最少給1、2萬元港幣，最多給4萬元，「這些錢都是男方沒有任何理由贈送給我的」，她同時辯，我們不曾發生過性關係。

但男方到庭作證時卻打臉VIVI表示，兩人2010年認識時，VIVI就知道他已婚；面對法官詢問，「你從何時開始包養被告並與被告發生性行為？」男方回想後說，大約自2012年下半年開始，比較有真正的性行為，扣掉生理期來的那一次，每個月大約3次，前後大約200次，除刷卡外，也會以現金或住宿卷方式付款。

面對法官再問，為何特別帶VIVI赴香港開戶？男方解釋，因為本身有資金在香港，才會順便帶VIVI前往開戶，好固定每月匯款2萬港幣包養；法官繼續追問，海外開戶是否要逃避或躲避被別人發現你們之間的關係？男方回稱，雖未多想，但在境外匯款，總是比較安全一點。

法官最後依據男方證詞，認定VIVI確實接受包養，並通姦106次，每次處有期徒刑3月，定應執刑為1年，得易科罰金36萬元。