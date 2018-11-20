質疑影射人氣下滑 「輔大周子瑜」告周刊妨害名譽不成

2018-11-20 11:26

〔記者錢利忠／台北報導〕《周刊王》今年6月報導，藝人黃立成創辦的「M17 Entertainment」集團，被質疑營運狀況不如外界想像風光，該集團旗下4名直播主，還爆料「17直播」有「換約」、「砍薪」、「降獎金」等3大罪狀；被網友封為「輔大周子瑜」的直播主陳苡瑄，質疑報導影射她人氣下滑，控告《周刊王》社長、副社長及撰稿記者等3人妨害名譽；台北地檢署認定罪證不足，今將3人不起訴。

《周刊王》先前報導，今年4月起接獲4名匿名直播主爆料，指「17直播」從去年底開始發薪不準時，2月獎金被拖欠1星期，還有不少人的合約從原本的1、2年一簽，改成3個月一簽，還被砍掉保障底薪。

該報導還指出，一名擁有傲人上圍的直播主表示，自己加入17後，月入約10萬元，但近半年不但被大規模砍薪，還被17告知違規禁播、帳號被鎖，害她2個月無法直播，連原本的底薪也不發，讓她只好靠接外拍、展覽等案子，四處打工賺錢。另有直播主表示，17早前突然發表砍底薪政策，讓她非常不爽，經紀人也暗示別再跟17續約。

《周刊王》該篇報導除了提及「17直播」有「換約」、「砍薪」、「降獎金」等3大罪狀之外，還將直播主陳苡瑄的照片刊出，陳苡瑄不滿該報導影射她的人氣下滑，而對《周刊王》的社長李世偉、副社長郝智萍、撰稿傅姓記者等3人控告妨害名譽。檢方則認為，該報導內容並非針對陳苡瑄，認為不構成妨害名譽，所以將3人不起訴。

入選2017年輔大公益月曆6月女孩的陳苡瑄，前年從金甌女中畢業進入輔大進修部大傳系就讀，外型亮眼的她，神似藝人周子瑜，不少網友在她的臉書粉絲專頁貼上她與周子瑜的合成照，直呼根本就是周子瑜，因而被網友封為「輔大周子瑜」。